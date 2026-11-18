മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം (Council of Ministers) ചേർന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു യോഗം.
ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നടന്ന ആസിയാൻ (ASEAN) ഉച്ചകോടിയിലും ക്വാഡ് (QUAD) നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചേർന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണിത്.
2047-ഓടെ ‘വികസിത ഭാരതം’ (Viksit Bharat 2047) എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളും, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും, വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളും യോഗത്തിൽ വിശദമായി വിലയിരുത്തി. മുൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന മുൻഗണനകളും ചർച്ചയായതായാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അതേസമയം, മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
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