🎶 സോളമന്റെ ഉത്തമഗീതം 🎶❤️: ഭാഗം 36

രചന: റിൻസി പ്രിൻസ്‌

അമ്പരപ്പോടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ സോളമനെ അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവന് ചിരി വന്നു പോയിരുന്നു.. അവളുടെ കൈകളിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ച് അതു തന്റെ ചുണ്ടോടു ചേർത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു…

” ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രഷാഡോ, ഐ അം വെർജിന്,എന്റെ കന്യകാത്വം ഒന്നും ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല

“വാ തുറന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ മോശം വർത്താനം പറയാനെ അറിയു അല്ലേ..?

അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അല്പം താക്കീതോടെ അവൾ ചോദിച്ചു.

” ഇതിൽ എന്താ മോശം..?ഞാൻ അങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നിനക്കൊരു സമാധാനമാകട്ടെ എന്നോർത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ..?

മുഖത്താവുന്നത്ര നിഷ്കളങ്കത വരുത്തി അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്കും ചിരി വന്നു പോയിരുന്നു.. അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ഒരു മഴത്തുള്ളി വന്ന് പതിച്ചത്. ഒരു നിമിഷം കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വലിയ ശബ്ദത്തോടെ എത്തിയ മഴയുടെ വലിയ ചീൾ മുഖത്ത് തെറിച്ചപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയെന്ന് രണ്ടു പേർക്കും മനസ്സിലായത്.

ചുറ്റും നോക്കി ബീച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്. ചിലർ മഴ നനയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചെന്നൈയിൽ മഴ എന്നത് വളരെ കുറവായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തരം കൗതുക കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ആ മഴ നിന്നു നനയും..

“പെട്ടെന്ന് വാ നമുക്ക് കാറിൽ കയറിയിരിക്കാം…

അവൻ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കൈപിടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് അധികം നനഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും പുറകിലേക്കാണ് കയറിയത്. അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടവ്വൽ എടുത്ത് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി..

” തല മുഴുവൻ നനഞ്ഞു, പുതുമഴ ആണ്, ചെന്നൈയിൽ അങ്ങനെ മഴ പെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പനി പിടിക്കും, അതിനു മുൻപേ തോർത്തിക്കോ..

അവൾ അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന വെള്ളം തട്ടി കളയുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു… ഒരു നിമിഷം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവന് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു. മഴത്തുള്ളികൾ അവളുടെ മൂക്കിൽ തുമ്പിൽ ഒരു മഞ്ഞുകണം പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുടി തുമ്പിലും നെറ്റിത്തടത്തിലും ഒക്കെ അതേപോലെ… പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ അവളോട് ഒരു പ്രത്യേക വികാരം ഉണർന്നു.

” ഞാൻ തോർത്തി തരട്ടെ…!

ഏറെ പ്രണയത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആർദ്രമായി അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എതിർക്കാൻ അവൾക്കും തോന്നിയിരുന്നില്ല… ഒരു ചിരിയോടെ അവൾ സമ്മതം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ടവ്വൽ ഉപയോഗിച്ച് അവളുടെ തലമുടി ഇഴകൾ നന്നായി തോർത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചു, പെട്ടെന്ന് അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി…

ചെറുചിരിയോടെ മേൽ മീശ കടിച്ച് അവളുടെ കാതിനരികിലായി ചെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ട് കരുത്തുമോ.? അവൾ എന്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവനെ നോക്കി,

” I want to kiss you right now ,

ഇനി ഉടനെ ഒന്നും ആവർത്തിക്കില്ല, ഇന്ന് മാത്രം…

അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ല,

” തനിക്ക് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു, എതിർക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഒന്നും പറയാതെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. അത് തനിക്കുള്ള സമ്മതമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു, അവൻ ചെറുചിരിയോടെ അവളുടെ മുഖം തന്റെ മുഖത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു, പിന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നേർത്ത ഒരു ചുംബനം അവളുടെ മൃദുലമായ അധരങ്ങളിൽ സമ്മാനിച്ചു…

മരിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച ചുംബനം… അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ അമർന്ന് പോയിരുന്നു..

“മുന്തിരിയുടെ രുചി ആണ് നിന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക്… പുളിപ്പും മധുരവും കലർന്ന മുന്തിരിയുടെ…

അവളുടെ കാതോരം അവൻ മൊഴിഞ്ഞു, അവൾ നാണത്താൽ നിറഞ്ഞു

അവളിൽ നിന്നും പിൻതിരിഞ്ഞ് മാറാൻ തുടങ്ങിയവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ കൂടി ഒരു നേർത്ത ചുംബനം സമ്മാനിച്ചു… കുറച്ചുസമയം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല, വല്ലാത്തൊരു നാണം അവളെ വലയം ചെയ്തിരുന്നു.

” ഒരു ഉമ്മ തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും നാണമോ..? അപ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നീ കണ്ണ് കെട്ടി നടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ..

തനിക്ക് മുഖം തരാതിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കി അവൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവളുടെ മുഖം നാണത്താൽ ചുവക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടിരുന്നു..

” ഇതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഔട്ടിങ്ങിനു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്.?

അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ചോദിച്ചു..

” സത്യമായിട്ടും അല്ല ഈ മഴ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ..? എത്ര നാൾ കൂടിയ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ..? പ്രകൃതി പോലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്റെ കർത്താവാണെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടു പോലുമില്ല.. നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം, കുറച്ചുനേരം സംസാരിക്കണം നിന്റെ പേടിയൊന്നു മാറ്റി പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു റിങ് ഇടണം അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. സത്യം..! എന്റെ മമ്മ സത്യം.

ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയുന്നവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ചിരി വന്നു പോയിരുന്നു. അവൾ ഒന്നും പറയാതെ ചിരിയോടെ അവന്റെ കൈകളിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. ആ കൈകൾ കൂടി അവൻ ചൂണ്ടോടുകൂടി ചേർത്തിരുന്നു.

” എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടം ആണെന്ന് അറിയോ..?

ഏറെ പ്രണയത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചു..

“എനിക്കും..!

അവനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ തോളിലേക്ക് അവൾ ചാഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞത്.

” എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്… ഇനി ആ ഇഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ആ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങിയത് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു.

“എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ..? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ആ ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് നഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം,

ആ നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ തോളിൽ നിന്നും അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അരുതാത്തത് എന്തൊ കേട്ടതുപോലെ അവന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കിയ ശേഷം അവനോട് പറഞ്ഞു..

” അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ.. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.

“ഇല്ല… നമ്മളെ ഒരുപാട് നാൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കും പോരെ,

അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു പിടിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പുറത്ത് മഴയും തോർന്നിരുന്നു.. അവൻ തന്നെ അവളുടെ തലമുടി ഇഴകൾ നന്നായി തോർത്തി കൊടുത്തു.

” ഇനി നമുക്ക് പോകാം.. സമയം ഒരുപാട് ആയില്ലേ ആന്റി വിചാരിക്കില്ലേ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ പോയി എന്ന്…?

“മമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും..,?

“അയ്യോ എന്തുപറയും..?

അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിഷ്കളങ്കമായി നോക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് ചിരിയാണ് വന്നത്.

” ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി.

” ആന്റി വഴക്ക് പറയുമോ

” എന്തിന്..?

” അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല

” ബീച്ചിൽ തന്നെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം..

” ശരി

“എങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിക്കോ നമുക്ക് പോകാം,

അവൻ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അവൾ അവന്റെ കൈകളിൽ കയറി പിടിച്ചു. മനസ്സിലാവാതെ അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..

” ഇങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ..,?

അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അവന് ചിരിയാണ് വന്നത് ആകാംഷയും കുശുമ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ്…..കാത്തിരിക്കൂ………

