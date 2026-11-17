ഐപിഎൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച് എം.എസ്. ധോണി; വിടവാങ്ങൽ മത്സരമില്ലാതെ പടിയിറക്കം: ഇനി സിഎസ്കെ മെന്റർ
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (IPL) കരിയറിന് വിരാമമിട്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് (CSK) ഇതിഹാസ താരം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി വിരമിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് സമാനമായി, ഒരു വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിന് പോലും നിൽക്കാതെയാണ് ‘തല’യുടെ അപ്രതീക്ഷിത പടിയിറക്കം. കളിക്കാരനായുള്ള കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും, 2027 സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ടീം മെന്ററായി (Mentor) ധോണി ടീമിനൊപ്പം തുടരും.
ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള റീട്ടെൻഷൻ (Retention) സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പരിക്കുകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ (2026) സീസണിൽ ധോണിക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും കളിക്കാനായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു വിടവാങ്ങൽ മത്സരം കളിക്കണമെന്ന ആരാധകരുടെ വലിയ ആഗ്രഹം ബാക്കിയാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റ് താഴെവെക്കുന്നത്.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ അഞ്ച് തവണ ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച നായകനാണ് ധോണി. പുതിയ പരിശീലകൻ സഹീർ ഖാന് കീഴിൽ ടീം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, യുവതാരങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകുന്ന നിർണ്ണായക റോളിലാകും ഇനി ധോണി ഉണ്ടാവുക
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