ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രനേട്ടം; അറബ് നേതാവ് അഹ്മദ് തിബി നെസറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
ജറുസലേം: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ ‘നെസറ്റിന്റെ’ (Knesset) ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി പ്രമുഖ അറബ്-ഇസ്രായേലി രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് (Joint List) ചെയർമാനുമായ അഹ്മദ് തിബി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തആൽ (Ta’al) പാർട്ടി നേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹം, ഇസ്രായേലിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്നാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റും യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റും (Ra’am) ചേർന്ന് 19 സീറ്റുകൾ നേടി വൻ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇതിൽ 11 സീറ്റുകൾ നേടിയ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന് ലഭിച്ച അർഹമായ അംഗീകാരമാണിതെന്ന് തിബി പ്രതികരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിയും തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവ് ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിറും തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
1999 മുതൽ നെസറ്റ് അംഗമായ അഹ്മദ് തിബി, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ ഫലസ്തീൻ ശബ്ദങ്ങളിലൊരാളാണ്. 2006 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലും അദ്ദേഹം നെസറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലസ്തീൻ സമൂഹം നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാർലമെന്റിലെ ഈ വർദ്ധിച്ച പ്രാതിനിധ്യം ഉപയോഗിക്കാനാണ് അറബ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.
അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനും സഹായികൾക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അഹ്മദ് തിബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നിയമത്തിന് അതീതമായി ആരുമില്ല, നെതന്യാഹു പോലുമില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇസാക്ക് ഹെർസോഗ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനാണ് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം