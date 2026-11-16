Monday, 16 November 2026 About Us · Contact Us
ഹോംലോകം

ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രനേട്ടം; അറബ് നേതാവ് അഹ്മദ് തിബി നെസറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

By Metro Journal Team · 16 Nov 2026, 06:28 PM
ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രനേട്ടം; അറബ് നേതാവ് അഹ്മദ് തിബി നെസറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു - election, israel, ജറുസലേം

ജറുസലേം: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ ‘നെസറ്റിന്റെ’ (Knesset) ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി പ്രമുഖ അറബ്-ഇസ്രായേലി രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് (Joint List) ചെയർമാനുമായ അഹ്മദ് തിബി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തആൽ (Ta’al) പാർട്ടി നേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹം, ഇസ്രായേലിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്നാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

​കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റും യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റും (Ra’am) ചേർന്ന് 19 സീറ്റുകൾ നേടി വൻ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇതിൽ 11 സീറ്റുകൾ നേടിയ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന് ലഭിച്ച അർഹമായ അംഗീകാരമാണിതെന്ന് തിബി പ്രതികരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിയും തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവ് ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിറും തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​1999 മുതൽ നെസറ്റ് അംഗമായ അഹ്മദ് തിബി, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ ഫലസ്തീൻ ശബ്ദങ്ങളിലൊരാളാണ്. 2006 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലും അദ്ദേഹം നെസറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലസ്തീൻ സമൂഹം നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാർലമെന്റിലെ ഈ വർദ്ധിച്ച പ്രാതിനിധ്യം ഉപയോഗിക്കാനാണ് അറബ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.

​അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനും സഹായികൾക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അഹ്മദ് തിബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നിയമത്തിന് അതീതമായി ആരുമില്ല, നെതന്യാഹു പോലുമില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇസാക്ക് ഹെർസോഗ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനാണ് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ ❤️
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം
Support
#election#israel#ജറുസലേം#നെതന്യാഹു#പുതിയ#സർക്കാർ

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ

മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുടെ വിചാരണയ്ക്ക് 449 പ്രത്യേക കോടതികൾ; തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോടും സംസ്ഥാനങ്ങളോടും സുപ്രീം കോടതി

മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുടെ വിചാരണയ്ക്ക് 449 പ്രത്യേക കോടതികൾ; തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോടും സംസ്ഥാനങ്ങളോടും സുപ്രീം കോടതി

9 മണിക്കൂർ മുൻപ്
യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായി സഹകരിക്കാൻ കാനഡ തയ്യാറായേക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി

യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായി സഹകരിക്കാൻ കാനഡ തയ്യാറായേക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി

9 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

10 മണിക്കൂർ മുൻപ്
മദ്യനയം; ബെവ്കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ തീരുമാനം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉടനില്ല

മദ്യനയം; ബെവ്കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ തീരുമാനം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉടനില്ല

12 മണിക്കൂർ മുൻപ്
യു പിയിൽ എസ്ഐആർ; പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബിജെപി

യു പിയിൽ എസ്ഐആർ; പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബിജെപി

12 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യത; വനിതാ സംവരണവും മണ്ഡല പുനർനിർണയവും പ്രധാന അജണ്ട

ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യത; വനിതാ സംവരണവും മണ്ഡല പുനർനിർണയവും പ്രധാന അജണ്ട

15 Nov 2026