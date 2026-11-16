Monday, 16 November 2026 About Us · Contact Us
ഹോംകേരളം

സ്റ്റേവയറിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

By Metro Journal Team · 16 Nov 2026, 09:17 PM
Dead - സ്റ്റേവയറിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

മലപ്പുറം വൈദ്യുതക്കാലിലെ സ്റ്റേവയറിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് 13 വയസ്സുകാരനായ വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറും കെ.എസ്.ഇ.ബി എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും അപകടത്തിന്റെ കാരണം സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം കെ. ബൈജുനാഥ് നിർദേശിച്ചു. ഡിസംബർ 3 ന് തിരൂർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗ സിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ കേസ് പരിഗണിക്കും. പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഉത്തരവ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് വീടിനടുത്തെ പാടത്തൂടെയുള്ള വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് ചെറുമുക്ക് സ്വദേശിയായ ജുനൈദ് മരിച്ചത്.സംഭവത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ ❤️
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം
Support
#accident#malappuram#ജില്ല#മലപ്പുറം#സ്റ്റേ

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ

ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

10 മണിക്കൂർ മുൻപ്
യു പിയിൽ എസ്ഐആർ; പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബിജെപി

യു പിയിൽ എസ്ഐആർ; പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബിജെപി

12 മണിക്കൂർ മുൻപ്
നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് 36 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും

നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് 36 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും

12 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ആമസോണിന്റെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു; ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു

ആമസോണിന്റെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു; ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു

13 മണിക്കൂർ മുൻപ്
മലപ്പുറത്ത് 13കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ

മലപ്പുറത്ത് 13കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ

15 Nov 2026
മലപ്പുറത്ത് 13കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ

മലപ്പുറത്ത് 13കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ

15 Nov 2026