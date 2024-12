ഓൺലൈൻ വാർത്താ രംഗത്ത് ജിഎൻഐയുടെയും മീഡിയോളജിയുടെയും സേവനം വിലമതിക്കാനാവാത്തത്

ലോകം മുഴുവൻ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് ഓൺലൈൻ വാർത്താ രംഗത്ത് ജിഎൻഐ (ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്) യുടെ സേവനം വിലമതിക്കാനാവാത്തതതാണെന്ന് മെട്രോ ജേണൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അനുദിനം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഎൻഐ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മാതിയാവില്ലെന്ന് സിഇഒയും എം ഡിയുമായ വി പി സലാഹുദ്ദീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

This program has instilled confidence in our long-term digital sustainability. By adopting cutting-edge technologies and enhancing our editorial strategies, we now feel equipped to navigate the rapidly evolving digital news landscape. Our efforts have positioned us as a more innovative and competitive platform in the industry.

കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയാ സ്ഥാപനമാണ് മെട്രോ ജേണൽ ഓൺലൈൻ. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ വലിയ വളർച്ചയാണ് സ്ഥാപനം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിങ്ങായ ഓൺലൈൻ മീഡിയയെന്ന് പറയുന്നതാവും മെട്രോ ജേണൽ ഓൺലൈനിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേര്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലും നിരവധി വായനക്കാർ മെട്രോ ജേണൽ ഓൺലൈനിനുണ്ട്.

GNI 2024 Review: Transforming Digital News at Metro Journal Online

Participating in the GNI Indian Languages program has been a transformative milestone for Metro Journal Online. The initiative provided us with actionable insights and essential tools to elevate our platform, improve our user experience, and expand our reach to regional language audiences. Here’s a detailed review of our journey with the GNI program, along with answers to key evaluation questions.