ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 10 ടീമുകളും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടിക പുറത്ത്; ധോണി വിരമിച്ചു, സഞ്ജു ചെന്നൈയിൽ തുടരും
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ 2027-ാം സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള മിനി താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 10 ഫ്രാഞ്ചൈസികളും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ട്രേഡ് വിൻഡോയിലും റിട്ടെൻഷനിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ നിന്നും വിരമിച്ച മുൻ നായകൻ എം.എസ്. ധോണി ഇനി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ചെന്നൈ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബ് കിങ്സിലേക്കും അർഷ്ദീപ് സിങ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്കും ഋഷഭ് പന്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്കും ട്രേഡിലൂടെ മാറി.
അതേസമയം ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, മതീഷ പതിരാന തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വിദേശ താരങ്ങളെ അതത് ടീമുകൾ ഒഴിവാക്കി.
10 ടീമുകളും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടിക:
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ടീം
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നിലനിർത്തിയ താരങ്ങൾ (ട്രേഡ് വഴി എത്തിയവർ ഉൾപ്പെടെ)
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ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സ് തുക
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ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (CSK)
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ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ആയുഷ് മാത്രെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ഗുർജപ്നീത് സിങ്, ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സ് (ട്രേഡ്), ജാമി ഓവർട്ടൺ, കാർത്തിക് ശർമ, ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ (ട്രേഡ്), മുകേഷ് ചൗധരി, നൂർ അഹമ്മദ്, രാഹുൽ ചാഹർ, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, സർഫറാസ് ഖാൻ, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ, അക്കീൽ ഹൊസൈൻ.
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₹28.05 കോടി
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മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് (MI)
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രോഹിത് ശർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, തിലക് വർമ, അർഷ്ദീപ് സിങ് (ട്രേഡ്), അശ്വനി കുമാർ, കോർബിൻ ബോഷ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, നമൻ ധിർ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, രഘു ശർമ, രാജ് അംഗദ് ബാവ, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, വിൽ ജാക്സ്.
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₹32.60 കോടി
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റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു (RCB)
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വിരാട് കോലി, രജത് പാട്ടീദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ജിതേഷ് ശർമ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, ഫിൽ സാൾട്ട്, ടിം ഡേവിഡ്, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, നുവാൻ തുഷാര, ജേക്കബ് ഡഫി, ജോർദാൻ കോക്സ്, റാസിഖ് സലാം ദാർ, സുയാഷ് ശർമ, യാഷ് ദയാൽ, അഭിനന്ദൻ സിങ്, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ.
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₹14.15 കോടി
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കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (KKR)
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റിങ്കു സിങ്, സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ഹർഷിത് റാണ, രമൺദീപ് സിങ്, അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശി, അനുകൂൽ റോയ്, ഫിൻ അലൻ, കാർത്തിക് ത്യാഗി, മനീഷ് പാണ്ഡെ, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി, റോവ്മാൻ പവൽ, സാർഥക് രഞ്ജൻ, സൗരഭ് ദുബെ, ടിം സീഫെർട്ട്, വൈഭവ് അറോറ.
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₹41.65 കോടി
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സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് (SRH)
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പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, അഭിഷേക് ശർമ, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, ഇഷാൻ കിഷൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ടി. നടരാജൻ (ട്രേഡ്), നഥാൻ എല്ലിസ് (ട്രേഡ്), ഖലീൽ അഹമ്മദ് (ട്രേഡ്), ബ്രൈഡൺ കാർസ്, സലിൽ അറോറ, അനികേത് വർമ, ഹർഷ് ദുബെ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, സാകിബ് ഹുസൈൻ, ശിവാംഗ് കുമാർ, ക്രെയിൻസ് ഫുലേത്ര, ഇഷാൻ മലിംഗ.
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₹40.15 കോടി
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രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് (RR)
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യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, മുഹമ്മദ് ഷമി (ട്രേഡ്), മണിമാരൻ സിദ്ധാർത്ഥ് (ട്രേഡ്), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, രവി ബിഷ്ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ദസുൻ ഷനക, ഡൊണോവൻ ഫെരേര, ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, അമൻ റാവു പേരാല, ബ്രിജേഷ് ശർമ, ശുഭം ദുബെ, സുശാന്ത് മിശ്ര, യാഷ് രാജ് പുഞ്ച.
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₹27.05 കോടി
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ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (DC)
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കെ.എൽ. രാഹുൽ, അക്സർ പട്ടേൽ, ഋഷഭ് പന്ത് (ട്രേഡ്), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, പൃഥ്വി ഷാ, മുകേഷ് കുമാർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, കൈൽ ജാമിസൺ, അശുതോഷ് ശർമ, സമീർ റിസ്വി, വിപ്രാജ് നിഗം, സീഷാൻ അൻസാരി (ട്രേഡ്), ആഖിബ് നബി, മാധവ് തിവാരി, ത്രിപുരാന വിജയ്.
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₹39.50 കോടി
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ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് (GT)
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ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, റാഷിദ് ഖാൻ, സായ് സുദർശൻ, ജോസ് ബട്ലർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കഗിസോ റബാഡ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ (ട്രേഡ്), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രാഹുൽ തെവാട്ടിയ, സായ് കിഷോർ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, അനൂജ് റാവത്ത്, കുമാർ കുശാഗ്ര, അർഷാദ് ഖാൻ, അശോക് ശർമ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, മാനവ് സുതാർ, ജയന്ത് യാദവ്, നിഷാന്ത് സിന്ധു.
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₹8.75 കോടി
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ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് (LSG)
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നിക്കോളാസ് പൂരാൻ, മിച്ചൽ മാർഷ്, എയ്ഡൻ മാർക്രം, കുൽദീപ് യാദവ് (ട്രേഡ്), സാം കറൻ (ട്രേഡ്), മായങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, ആയുഷ് ബദോനി, അബ്ദുൾ സമദ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ദിഗ്വേഷ് രതി, പ്രിൻസ് യാദവ്, ആകാശ് സിങ്, അക്ഷത് രഘുവംശി, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, മുകുൾ ചൗധരി.
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₹47.45 കോടി
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പഞ്ചാബ് കിങ്സ് (PBKS)
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ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ട്രേഡ്), യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ, മാർക്കോ യാൻസെൻ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ശശാങ്ക് സിങ്, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, വിഷ്ണു വിനോദ്, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, കൂപ്പർ കോണോലി, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, യാഷ് താക്കൂർ, വൈശാഖ് വിജയ്കുമാർ, മുഷീർ ഖാൻ, ഹർനൂർ പന്നു, സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ.
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₹18.60 കോടി
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം