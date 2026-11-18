ഇറാൻ തീരത്തിന് സമീപം എൽ.പി.ജി ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികനെ കാണാതായി, രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
മസ്കത്ത് / ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ തീരത്തിന് സമീപം എൽ.പി.ജി ടാങ്കർ കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികനെ കാണാതായി. അപകടത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പനാമ പതാക വഹിക്കുന്ന ‘എം.ടി. താര ഗ്യാസ്’ (MT Tara Gas) എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് നവംബർ 16-ന് രാത്രി ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഒമാനിലെ ഖസബിന് വടക്ക് ഭാഗത്തുവെച്ചുണ്ടായ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കപ്പലിന്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ തീപിടിക്കുകയും കപ്പൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുകയും ചെയ്തു.
ആക്രമണ സമയത്ത് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരിൽ 21 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒമാനിലെത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. കാണാതായ നാവികനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രാദേശിക രക്ഷാപ്രവർത്തകരുമായും കപ്പൽ കമ്പനിയുമായും ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, മേഖലയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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