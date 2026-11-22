സ്വയംഭരണ ആയുധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി വേണം; വൈകിയാൽ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് മുന്നറിയിപ്പ്
ജനീവ: നിർമിതബുദ്ധിയുടെ (AI) സഹായത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ സ്വയം ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ആക്രമിക്കാനും കഴിയുന്ന ‘സ്വയംഭരണ ആയുധങ്ങൾക്ക്’ (Autonomous Weapons / Killer Robots) കർശനമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി റെഡ് ക്രോസ് (ICRC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇവയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന ആശങ്കകൾ:
- മനുഷ്യത്വരഹിതമായ യുദ്ധമുറ: മനുഷ്യനെ വെറുമൊരു ഡാറ്റയായി മാത്രം കണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായി കൊല്ലാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ: പ്രവചനാതീതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും പൊതുമുതലിനും വലിയ ഭീഷണിയാകും.
- അടിയന്തര കരാർ വേണം: മനുഷ്യന്റെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കാനും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും റെഡ് ക്രോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യുഎൻ സമ്മേളനത്തിലും (CCW) അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്യമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത തുടരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും റെഡ് ക്രോസ് വ്യക്തമാക്കി.
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