ട്രംപിന്റെ തീരുവ ഭീഷണി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല; അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ബ്രസീൽ: ചുമത്തലുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ചൈന
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ഇറക്കുമതി തീരുവ നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബ്രസീലും ചൈനയും. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുവ ഭീഷണി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബ്രസീൽ വ്യക്തമാക്കി. വ്യവസായിക അധികോൽപാദനം എന്ന ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ചൈനയും പ്രതികരിച്ചു.
ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്കും അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അമേരിക്കൻ നിർദേശമാണ് ബ്രസീലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. വിമാന ഇറക്കുമതിക്ക് 10 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താനുള്ള നീക്കം പ്രമുഖ വിമാന നിർമാതാക്കളായ എംബ്രേയറിനെയും ബാധിച്ചേക്കും.
അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ ബ്രസീൽ വഴങ്ങില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സിൽവയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും എന്നാൽ അന്യായമായ തീരുവകൾക്കെതിരെ തിരിച്ചടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുമെന്നും ബ്രസീൽ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ചൈനയുടെ വ്യവസായിക അധികോൽപാദനം അമേരിക്കൻ വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ചൈന തള്ളി. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ 20 ശതമാനം വരെ തീരുവയും മറ്റ് നിലവിലുള്ള ചുമത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ 45 ശതമാനം വരെ നികുതിയും നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുവ നിർദേശങ്ങളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 ജനുവരി 25ന് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ മേഖലകളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം. അതിനാൽ പുതിയ തീരുവകൾ ഫെബ്രുവരിയിലോ മാർച്ചിലോ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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