നേപ്പാളിലെ പ്രളയം: കാണാതായ 213 ഇന്ത്യക്കാരെ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ കാണാതായ 213 ഇന്ത്യക്കാരെ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ത്രിശൂലി–ഭോട്ടെ കോശി നദീതടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിലാണ് ഇവരെ കാണാതായത്.
നേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (NDRRMA) കാണാതായ 213 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം.
ഇതിനായി ഡിസംബർ 2 വരെ സമയം അനുവദിച്ചതായി കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും eoikathmandufloodsupport@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലൂടെയോ +9779851316807 എന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ അറിയിക്കാം.
പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും പരിശോധിച്ചശേഷം നേപ്പാൾ സർക്കാർ അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കാണാതായവരെ ഔദ്യോഗികമായി മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടർന്ന് ഇവരുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആരംഭിക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 26ലെ പ്രളയത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 1,453 പേർ മരിക്കുകയും 5,000ത്തിലധികം പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തതായാണ് നേപ്പാളിലെ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക്. വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
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