യെച്ചൂരിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി

സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. നിലവിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ യെച്ചൂരിയെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 19നാണ് യെച്ചൂരിയെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

.@SitaramYechury continues to be in ICU of AIIMS, Delhi where he is being treated for respiratory tract infection. He is on respiratory support. A multi-disciplinary team is closely monitoring his condition, which is critical at this time, says CPIm statement @DeccanHerald pic.twitter.com/6wQS75F1qr

