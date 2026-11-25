തനിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തിയെന്ന് ആരോപണം; കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും നേതാക്കൾക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നതിനിടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. തനിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ശക്തമായത്.
സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആക്രമണം തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, കോൺഗ്രസിലെ വിവിധ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും ഗ്രൂപ്പ് പോരും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പക്ഷവും വി.ഡി. സതീശനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.
കാലടി സർവകലാശാലയിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല. സഭാ തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും തനിക്കെതിരെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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