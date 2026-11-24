വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിങ് കൊടുങ്കാറ്റ്; 53 പന്തിൽ 204 റൺസ്, ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ ലോക റെക്കോർഡ്!
ദോഹ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്. എസിസി ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ടൂർണമെന്റിൽ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെറും 53 പന്തിൽ 204 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഏഴ് ഫോറുകളും 28 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ്.
വെറും 16 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറിയും 28 പന്തിൽ സെഞ്ചുറിയും പൂർത്തിയാക്കിയ സൂര്യവംശി 52 പന്തിലാണ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഇതോടെ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുടെ ലോക റെക്കോർഡും താരം സ്വന്തമാക്കി.
ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ജേക്ക് ഫ്രേസർ മക്ഗർക്കിന്റെ 29 പന്തിലെ സെഞ്ചുറി റെക്കോർഡും സൂര്യവംശി മറികടന്നു. ഒരു ലിസ്റ്റ് എ ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും 28 സിക്സറുകളിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി.
യുഎഇ ഉയർത്തിയ 250 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ എ വെറും 14.2 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകളിലൊരാളായ സൂര്യവംശിയുടെ പ്രകടനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
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