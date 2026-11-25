മലയാളികൾ കർണാടകയുടെ സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കുന്നു; ഗുണ്ടൽപേട്ടിന്റെ പകുതിയും കൈയേറിയെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പ്രതാപ് സിംഹ
ബെംഗളൂരു: മലയാളികൾക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശവുമായി കർണാടകയിലെ ബിജെപി നേതാവും മൈസൂരു മുൻ എംപിയുമായ പ്രതാപ് സിംഹ. മലയാളികൾ കർണാടകയിലെത്തി അവിടത്തെ സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഗുണ്ടൽപേട്ടിന്റെ പകുതിയും കൈയേറിയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.
കുടകിൽ നടന്ന ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രതാപ് സിംഹ മലയാളികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. കർണാടകയിൽ മലയാളികളുടെ അതിരുവിട്ട പെരുമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കുടകിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.
കേരളത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് തെങ്ങും കായലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേരളത്തിലില്ലെന്നും മലയാളികൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ അത് കാണാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതാപ് സിംഹയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മലയാളി സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണിതെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
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