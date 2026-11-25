ഷവർമ കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 17 കുട്ടികളടക്കം 53 പേർ ആശുപത്രിയിൽ
താനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലെ ഭിവണ്ടിയിൽ വഴിയോര ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് ഷവർമ കഴിച്ച 53 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ 17 പേർ കുട്ടികളാണ്. ഇവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റുവെന്നാണ് സംശയം.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഭിവണ്ടിയിലെ വൻസർപട്ടി നാക്ക പ്രദേശത്തെ ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഷവർമ കഴിച്ചത്. തുടർന്ന് ഛർദിയും വയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഗവ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവർ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവരിൽ 25 സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഭിവണ്ടി-നിസാംപുർ സിറ്റി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. സന്ദീപ് ഗാഡേക്കർ പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന് മഞ്ഞനിറമുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ സന്തോഷ് ഷിസോഡിയ പറഞ്ഞു. രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകമാണോ എന്ന് ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭക്ഷണശാല ഉടമയ്ക്കെതിരേ നിസാംപുര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതി നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം