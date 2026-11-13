സ്വർണവില ഇന്ന് (13 നവംബർ 2026): പവന് ₹960 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹1,01,560
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹960 കുറഞ്ഞ് ₹1,01,560 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹120 കുറഞ്ഞ് ₹12,695 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹960 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹1,01,560
- ഒരു ഗ്രാം: ₹12,695
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹960 കുറഞ്ഞ് ₹1,01,560 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹120 കുറഞ്ഞ് ₹12,695 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹1,02,520 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,05,200 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹3,640 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,08,720 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹7,160 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹1,01,560.
ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹12,695
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹1,01,560
|10 ഗ്രാം
|₹1,26,950
|10 പവൻ
|₹10,15,600
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 13 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം