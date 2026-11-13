ചൈനയിലേക്കുള്ള ചിപ്പ് കയറ്റുമതിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് മുറവിളി; എൻവിഡിയയുടെ ജെൻസെൻ ഹുവാങ് യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകും
വാഷിംഗ്ടൺ: ചൈനയിലേക്കുള്ള അത്യാധുനിക എഐ (AI) ചിപ്പുകളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം അമേരിക്കയിൽ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ (Nvidia) മുൻ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ് യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകും.
നവംബർ 26-ന് നടക്കുന്ന ‘താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ്’ (Thanksgiving) ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഹുവാങ് ജനപ്രതിനിധി സഭാ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ സമ്മതിച്ചതായി ഹൗസ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബ്രയാൻ മാസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഈ മൊഴി ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തും.
പ്രധാന പശ്ചാത്തലം:
ചാരവൃത്തി വിവാദവും രാജിയും: ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബിസിനസുകാരി ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെത്തുടർന്ന് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജെൻസെൻ ഹുവാങ് എൻവിഡിയ സിഇഒ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പുതിയ നിയന്ത്രണ ബില്ലുകൾ: അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ, കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാൻ യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചിപ്പുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, വിദേശ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ വഴി ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നാല് പുതിയ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.
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