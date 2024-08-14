സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: 2 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്, 10 ജില്ലകളില് യെല്ലോ
Aug 14, 2024, 09:44 IST
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. 12 ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകള് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പത്ത് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. തുടര്ച്ചയായി മഴ ലഭിക്കുന്ന മലയോര മേഖലകളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളാ തീരത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സയ്ബന്ധനത്തിനും വിലക്കുണ്ട്