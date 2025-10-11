ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: ഇന്ന് സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കോൺഗ്രസ്
ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ പോലീസ് മർദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും. കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും പല സ്ഥലത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്നിരുന്നു
പലയിടത്തും ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കിയത്. പലയിടത്തും ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകർ ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്തിരിഞ്ഞത്. തലസ്ഥാനത്ത് ഷാഫിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പിന്നാലെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി
കൊല്ലം ചവറയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും റോഡും ഉപരോധിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഹൈവ ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. ആലപ്പുഴ കളർകോട് ജംഗ്ഷനിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകർ വാഹനം തടഞ്ഞ് വാക്കേറ്റത്തിനിടയാക്കി. എറണാകുളത്തും പാലക്കാടും വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോടും പ്രതിഷേധം നടന്നു.