റഷ്യയെയും ക്രിമിയയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെർച്ച് പാലത്തിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
കീവ് / മോസ്കോ: റഷ്യൻ അധീനതയിലുള്ള ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപിനെയും റഷ്യയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കെർച്ച് പാലത്തിന് (ക്രൈമിയൻ ബ്രിഡ്ജ്) നേരെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ശക്തമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് പാലത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി റഷ്യൻ നിയമിത ക്രിമിയൻ ഗവർണർ സെർജി അക്സിയോനോവ് ടെലഗ്രാമിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ടായിരത്തോളം വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിദഗ്ധ സംഘം പാലത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ഗതാഗതം പൂർണ്ണതോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ആക്രമണത്തിൽ പാലത്തിന് നിസ്സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ റഷ്യൻ നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെ യുക്രെയ്ൻ 1,300-ലധികം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൻ ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. 2014-ൽ റഷ്യ ക്രിമിയ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നിർമ്മിച്ച കെർച്ച് പാലം റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന ചരക്ക് നീക്ക പാതയാണ്. മുൻപും പലതവണ യുക്രെയ്ൻ ഈ പാലത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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