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ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

By Metro Journal Team · 16 Nov 2026, 11:23 AM
Delhi Billding - ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ പഹർഗഞ്ചിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര (സ്ലാബ്) തകർന്നുവീണ് എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ കെട്ടിട ഉടമയെയും കരാറുകാരനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

​പഹർഗഞ്ചിലെ സംഗത്രാഷൻ മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഗേൾസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എതിർവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എട്ട് പേരെയും ഉടൻ തന്നെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലർക്ക് എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലുള്ളതായും മറ്റുള്ളവർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകളാണുള്ളതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

​സംഭവത്തിൽ അശ്രദ്ധമായ നിർമ്മാണത്തിനും മനുഷ്യജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പഹർഗഞ്ച് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കെട്ടിട ഉടമയെയും കരാറുകാരനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

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