ഏജന്റ് 007-ന് ഇനി പുതിയ മുഖം; ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് പകരക്കാരനായി റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടാകും
ലണ്ടൻ: ലോകപ്രശസ്ത ചാരകഥാപാത്രമായ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് നടൻ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 2021ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘നോ ടൈം ടു ഡൈ’ എന്ന ചിത്രത്തോടെ ബോണ്ട് വേഷമൊഴിഞ്ഞ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് പകരക്കാരനായാണ് 40കാരനായ പാറ്റിൻസൺ എത്തുന്നത്.
പുതിയ ബോണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ‘ഡ്യൂൺ’, ‘അറൈവൽ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവാണ്. സ്റ്റീവൻ നൈറ്റാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ പൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ആദ്യ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.
ജെയിംസ് ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് പാറ്റിൻസൺ പ്രതികരിച്ചു. ഈ വേഷം സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നും പുതിയ ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2005ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദ ഗോബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഫയർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പാറ്റിൻസൺ സിനിമാരംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ‘ദ ട്വിലൈറ്റ് സാഗ’, ‘ടെനെറ്റ്’, ‘ദ ബാറ്റ്മാൻ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദ ബാറ്റ്മാനി’ൽ ബ്രൂസ് വെയ്ൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
1962ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഡോ. നോ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. സീൻ കോണറിയായിരുന്നു ആദ്യമായി ബോണ്ടിനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതുവരെ ഇരുപതിലേറെ ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏഴായിരം കോടി ഡോളറിലേറെ വരുമാനവും പരമ്പര നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ നോവലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.
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