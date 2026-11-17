ക്രിമിയൻ പാലത്തിന് നേരെ വീണ്ടും യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം: ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു, റഷ്യൻ സൈനിക നീക്കത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി
കീവ് / മോസ്കോ: റഷ്യയെയും അധിനിവേശ ക്രിമിയയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കെർച്ച് പാലത്തിന് (ക്രിമിയൻ പാലം) നേരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ശക്തമായ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ പാലത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പാലത്തിന്റെ വാഹന ഗതാഗതത്തിനുള്ള പ്രധാന കമാനം (Automobile arch) തകർന്ന് കടലിൽ വീണതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം പാലത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് റഷ്യൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പാലത്തിന് സംഭവിച്ച വൻ തകർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2014-ൽ റഷ്യ ക്രിമിയ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം, റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് ആയുധങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയാണ്. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ പാലം തകർന്നത് മോസ്കോയ്ക്ക് വലിയ സൈനികവും തന്ത്രപരവുമായ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2022-ലും 2023-ലും 2025-ലും യുക്രെയ്ൻ ഈ പാലത്തിന് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
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