ലോക എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളിൽ സന്തോഷം; ഞാനൊരു ഭാഗ്യശാലിയായ നിർമ്മാതാവ് മാത്രം: ദുൽഖർ സൽമാൻ
Aug 30, 2025, 23:47 IST
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണക്കമ്പനിയായ വേഫെയറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ലോക: ചാപ്റ്റർ 1 - ചന്ദ്ര'യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയതോടെ, നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ വലിയ പ്രശംസ നേടുകയാണ്. എന്നാൽ, ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം ടീം വർക്കിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താനൊരു 'ഭാഗ്യശാലിയായ നിർമ്മാതാവ്' മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിനയത്തോടെ വ്യക്തമാക്കി. 'ലോക' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ദുൽഖർ, അബുദാബിയിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചത്. "ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വപ്നം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്രത്തോളം മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഈ വിജയം പൂർണ്ണമായും സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു ഭാഗ്യശാലിയായ നിർമ്മാതാവ് മാത്രമാണ്," ദുൽഖർ പറഞ്ഞു. പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്ന നിർമ്മാതാവാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന് സിനിമാ ലോകം ഒരുപോലെ പറയുന്നു. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഒരു പുതിയ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ തുടക്കമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ സൂപ്പർഹീറോയെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ധീരമായ തീരുമാനം ദുൽഖർ എടുത്തതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും വലിയ കൈയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലിൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രം ഒരു ആക്ഷൻ-ഫാന്റസി ത്രില്ലറാണ്. മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും, പശ്ചാത്തല സംഗീതവും, മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം വലിയ നിർമ്മാണച്ചെലവുള്ള സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. ഈ ഓണം സീസണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.