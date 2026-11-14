മധുര ജ്വല്ലറിയിലെ വൻ കവർച്ച; അഞ്ച് കിലോ സ്വർണവുമായി ഇൻഫ്ലുവൻസർ മീനാക്ഷിയും മുഖ്യപ്രതിയുടെ പിതാവും അറസ്റ്റിൽ
മധുര: തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ പുതുതായി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിൽ നടന്ന വൻ സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ പ്രശസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മീനാക്ഷി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായി. മുഖ്യപ്രതിയായ യൂട്യൂബർ നിഷാന്തിന്റെ സുഹൃത്തായ മധുര തിരുപ്പാലൈ സ്വദേശിനി മീനാക്ഷി, നിഷാന്തിന്റെ പിതാവ് സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
കേസിലെ വഴിത്തിരിവ്
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു മധുര ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള (പളങ്കാനത്ത്) ജ്വല്ലറിയിൽ വൻ മോഷണം നടന്നത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടിയും ലിഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് വഴിയും അകത്തുകടന്ന മോഷ്ടാവ്, ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിരുന്ന 20 കിലോഗ്രാമോളം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് കവർന്നത്.
മോഷണസമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാടക്കുളം ഭാഗത്തെ വിജനമായ സ്ഥലത്തുവെച്ച് നിഷാന്തും പിതാവ് സുരേഷും ചേർന്ന് കത്തിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടുകാരൻ കണ്ടതോടെയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക തുമ്പ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സൈബർ സെൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിഷാന്ത് മീനാക്ഷിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം ഒളിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും കവർച്ചാ വിവരം മറച്ചുവെച്ചതിനുമാണ് മീനാക്ഷിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
മുഖ്യപ്രതി ഒളിവിൽ
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി നിഷാന്ത് കൃഷ്ണയ്ക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ചെന്നൈയിലേക്കോ ബെംഗളൂരുവിലേക്കോ കടന്നിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഒൻപത് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം