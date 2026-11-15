സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശനം; തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ ഡൽഹിയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ (Belonging: A Journey of Love) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് ഡൽഹിയിലെത്തും. നവംബർ 16-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഐ.ടി.സി മൗര്യ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് പ്രത്യേക പ്രകാശന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണ് വിജയ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂൺ 10-ന് നടന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സോണിയ ഗാന്ധിയും വിജയ്യും വീണ്ടും വേദി പങ്കിടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സന്ദർശനത്തിനുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും.
ഹാർപർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 544 പേജുള്ള ഈ ഓർമക്കുറിപ്പ് നവംബർ 10-നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ, കുടുംബം, നഷ്ടങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ താൻ കണ്ടെത്തിയ ഇടം എന്നിവയാണ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, കാവേരി-മേക്കേദാട്ടു നദീജല തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിജയ്യുടെ ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ചടങ്ങിന് പുറമെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി വിജയ് നിർണ്ണായക രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം