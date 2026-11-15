എർത്ത്ഷോട്ട് പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വില്യം രാജകുമാരനും കെയ്റ്റ് രാജകുമാരിയും മുംബൈയിലേക്ക്
ലണ്ടൻ/മുംബൈ: 2026-ലെ എർത്ത്ഷോട്ട് പുരസ്കാര (Earthshot Prize) ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളായ വില്യം രാജകുമാരനും ഭാര്യ കെയ്റ്റ് മിഡിൽടണും (പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ് ഓഫ് വെയിൽസ്) മുംബൈ സന്ദർശിക്കുന്നു. നവംബർ 16 മുതൽ 18 വരെയാണ് രാജദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം. കെൻസിങ്ടൺ കൊട്ടാരമാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
2024-ൽ കാൻസർ രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ശേഷം കെയ്റ്റ് രാജകുമാരി പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ സംയുക്ത വിദേശ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. 2022-ൽ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ നടന്ന എർത്ത്ഷോട്ട് പുരസ്കാര ചടങ്ങിലാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വിദേശയാത്ര നടത്തിയത്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി 2020-ൽ വില്യം രാജകുമാരൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എർത്ത്ഷോട്ട് പുരസ്കാരം. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. നവംബർ 17-ന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിജയികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 12.4 കോടി രൂപ) വീതം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.
സന്ദർശന വേളയിൽ മുംബൈ മെട്രോ യാത്ര, ഗള്ളി ക്രിക്കറ്റ്, സുസ്ഥിര വസ്ത്രനിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സന്ദർശനം എന്നിവയിൽ രാജദമ്പതികൾ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രസവാശുപത്രി സന്ദർശിക്കുന്ന കെയ്റ്റ് രാജകുമാരി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായും അമ്മമാരുമായും സംവദിക്കും. പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും ഇരുവരും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആലിയ ഭട്ട്, റാമി മാലിക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം