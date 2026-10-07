'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മനോരമ മാക്സിലൂടെ (manoramaMAX) ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. ഒക്ടോബർ 15 മുതലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 18-ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഹ്യൂമറും മിസ്റ്ററിയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അസാധാരണമായ ഒരു കേൾവിശക്തി (Sound-related superpower) ലഭിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
നടി നിലീൻ സാന്ദ്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഖില ഭാർഗവൻ, കോട്ടയം നസീർ, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, കിരൺ പീതാംബരൻ, പാർവ്വതി ആർ. കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഒടിടിയിൽ ലഭ്യമാകും.