'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

By  Metro Desk Oct 7, 2026, 11:55 IST
Movies

​സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ മനോരമ മാക്സിലൂടെ (manoramaMAX) ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. ഒക്ടോബർ 15 മുതലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

​സെപ്റ്റംബർ 18-ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഹ്യൂമറും മിസ്റ്ററിയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അസാധാരണമായ ഒരു കേൾവിശക്തി (Sound-related superpower) ലഭിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

​നടി നിലീൻ സാന്ദ്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഖില ഭാർഗവൻ, കോട്ടയം നസീർ, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, കിരൺ പീതാംബരൻ, പാർവ്വതി ആർ. കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

​മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഒടിടിയിൽ ലഭ്യമാകും. 

Tags

Share this story

Featured

You may like