സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വിവാദത്തിൽ; സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്: 15 ദിവസത്തിനകം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യം
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പിൽ വി.ഡി. സവർക്കറെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ്. സവർക്കറുടെ ബന്ധുവും സഹോദരപൗത്രനുമായ സത്യകി സവർക്കറാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പരാമർശങ്ങൾ ചരിത്രവസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും സവർക്കറുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നതുമാണെന്നാണ് ആരോപണം.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ Belonging: A Journey of Love എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 201, 443 പേജുകളിലെ പരാമർശങ്ങളിലാണ് എതിർപ്പ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ പീഡനങ്ങളും ജയിൽവാസവും നേരിട്ടപ്പോൾ, ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളായ സവർക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ദയാഹർജികൾ നൽകിയെന്ന പരാമർശമാണ് പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
സവർക്കറുടെ തടവുജീവിതത്തിന്റെയും ദയാഹർജികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചരിത്രപശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയതെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ ആരോപണം. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള രാഷ്ട്രമായാണ് സവർക്കർ ഇന്ത്യയെ വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന പരാമർശവും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പരാമർശങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായ ചരിത്രരേഖകളുടെ പിന്തുണ നൽകുകയോ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ നിരുപാധികം രേഖാമൂലം മാപ്പ് പറയണമെന്നും പരസ്യമായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സത്യകി സവർക്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർകോളിൻസിനോടും വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള പതിപ്പുകളിൽ തിരുത്താനോ ഒഴിവാക്കാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം