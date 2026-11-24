റഷ്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആണവായുധം വഹിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചേക്കും; ആശങ്കയിൽ ജർമനിയും നാറ്റോയും
മോസ്കോ: 2026 അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണവായുധം വഹിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി പാശ്ചാത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്.
‘സ്പുട്നിക്-എസ്’ (Sputnik-S) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിർമിച്ച് മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജർമൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ സംയുക്ത അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. നവംബർ ആദ്യം നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കൈമാറിയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണം നടന്നേക്കാം. ഡിസംബറിൽ തന്നെ വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ജർമൻ സൈനിക ബഹിരാകാശ വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഉപഗ്രഹത്തിൽ ആണവ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാൽ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് വ്യക്തമാക്കി. നാറ്റോയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സഖ്യം തയ്യാറാണെന്നും സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, റഷ്യ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നുമാണ് റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം.
1967-ലെ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആണവായുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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