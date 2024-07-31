അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുപിയിൽ 35കാരിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആക്രമിച്ചു; 17 പേർ അറസ്റ്റിൽ

By News DeskJul 31, 2024, 15:25 IST
ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് 35കാരിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ 17 പേർ അറസ്റ്റിൽ. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അടക്കമുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുപി പ്രതാപ്ഗഢിലാണ് സംഭവം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കൾക്ക് മുന്നിലിട്ടാണ് യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്

മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ചെരുപ്പ് മാല ധരിപ്പിക്കുകയും മുടി മുറിച്ച് മുഖത്ത് കരി വാരി തേയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതിക്ക് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭർത്താവും ഭർതൃമാതാക്കളും പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു

ഞായറാഴ്ച പത്തരയോടെ യുവതിയുടെ രക്ഷിതാക്കലുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അക്രമം. ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മറ്റൊരു യുവാവുമായി യുവതിക്ക് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട്, മുടി മുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു യുവതി.
 


