അവൻ വീണ്ടും മിടുക്ക് കാണിച്ചു; ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയ നീരജിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മോദി

By adminAug 13, 2024, 20:50 IST
അവൻ വീണ്ടും മിടുക്ക് കാണിച്ചു; ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയ നീരജിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മോദി

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ നീരജ് ചോപ്രയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നീരജ് ചോപ്ര മികച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. അവൻ തന്റെ മിടുക്ക് വീണ്ടും കാണിച്ചു. വീണ്ടുമൊരു ഒളിമ്പിക് വിജയവുമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ഇന്ത്യ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുവെന്നും മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു


നിലവിലെ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവായ നീരജിനെ പിന്നിലാക്കി പാക്കിസ്ഥാന്റെ അർഷദ് നദീമാണ് സ്വർണം നേടിയത്. ഒളിമ്പിക് റെക്കോർഡായ 92.97 മീറ്റർ ദൂരമെറിഞ്ഞാണ് അർഷദ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം നീരജ് തന്റെ സീസൺ ബെസ്റ്റായ 89.45 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നീരജിന്റെ ആറ് ശ്രമങ്ങളിൽ അഞ്ചും ഫൗളായിരുന്നു. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വെള്ളി മെഡലാണിത്. 

ഗ്രനാഡയുടെ ആൻഡേഴ്‌സൺ പീറ്റേഴ്‌സൺ ആണ് വെങ്കലം. 88.54 മീറ്റർ ദൂരമെറിഞ്ഞാണ് താരം വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയത്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like