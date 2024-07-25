അർജുൻ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി; ഇന്ന് ഡൈവിംഗ് നടക്കില്ലെന്ന് ദൗത്യസംഘം

By News DeskJul 25, 2024, 17:12 IST
അർജുൻ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി; ഇന്ന് ഡൈവിംഗ് നടക്കില്ലെന്ന് ദൗത്യസംഘം
[ad_1]

ഷിരൂരിൽ കാണാതായ മലയാളി ഡ്രൈവർ അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. ഇന്ന് ഡൈവിംഗ് നടക്കില്ലെന്ന് ദൗത്യ സംഘം അറിയിച്ചു. ഗംഗാവലി നദിയിലെ കുത്തൊഴുക്ക് വൻ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും നാവികസേന പറഞ്ഞു

അതേസമയം ഐബോഡ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നദിക്കടിയിൽ പൂണ്ടുകിടക്കുന്നത് അർജുന്റെ ട്രക്ക് തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ദൗത്യസംഘവും. ഡ്രോൺ പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം ലഭിച്ച മൂന്ന് സിഗ്‌നലുകളിൽ ലോറിയുടെ ക്യാബിൻ ഭാഗം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഇനിയുള്ള ശ്രമമെന്നും ക്യാബിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു


 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like