ആക്രിക്കടയില് സ്ഫോടനം: നാലുപേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Jul 29, 2024, 21:07 IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് നാലുപേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സൊപോറിലുള്ള ഷയിർ കോളനിയിലെ ആക്രിക്കടയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.
ലോറിയില്നിന്ന് ചിലർ ആക്രിസാധനങ്ങള് ഇറക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സ്ഫോടനമെന്ന് പി.ടി.ഐ. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചും മറ്റു രണ്ടുപേർ പിന്നീടുമാണ് മരിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
നാസില് അഹ്മദ് നദ്രു(40), ആസിം അഷ്റഫ് മിർ, ആദില് റാഷിദ് ഭട്ട്, മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
