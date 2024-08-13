ആഗ്രയിൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഓടുന്ന കാറിലിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി

Aug 13, 2024
ആഗ്രയിൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഓടുന്ന കാറിലിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഓടുന്ന കാറിലിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. ആഗ്ര എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് സീനിയർ വിദ്യാർഥി കാറിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡനത്തിന് ശേഷം ആഗ്ര-ഡൽഹി ഹൈവേയിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രതി കടന്നുകളഞ്ഞു

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കോളേജിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിയും പെൺകുട്ടിയുടെ സീനിയറുമായിരുന്ന യുവാവ് അതിക്രമം കാണിച്ചത്. കാറിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ വലിച്ചിട്ട ശേഷം കൈകൾ കെട്ടിയെന്നും പിന്നാലെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി.

അർധനഗ്നയായ നിലയിലാണ് തന്നെ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് അതിക്രമം കാണിച്ചതെന്നാണ് പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
 

