By adminAug 13, 2024, 21:20 IST
ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ പ്രതീക്ഷ; ഗുസ്തിയിൽ അമൻ സെഹ്രാവത് സെമിയിൽ

ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ പ്രതീക്ഷ. പുരുഷൻമാരുടെ 57 കിലോ ഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തിയിൽ അമൻ സെഹ്രാവത് സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു. അൽബേനിയയുടെ സലിംഖാൻ അബാകറോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരത്തിന്റെ സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശനം

സെമിയിൽ ജപ്പാന്റെ റീ ഹിഗുച്ചിയാണ് സെഹ്രാവതിന്റെ എതിരാളി. ലോക റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് റീ ഹിഗുച്ചി. ഇന്ന് രാത്രി 9.45നാണ് മത്സരം. ഫൈനൽ നാളെ നടക്കും. സെമിയിൽ തോറ്റാലും സെഹ്രാവതിന് വെങ്കലത്തിനായി മത്സരിക്കാം
 

