കാശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ ടാറ്റാ സുമോ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേർ മരിച്ചു

By News DeskJul 27, 2024, 17:25 IST
കാശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ ടാറ്റാ സുമോ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേർ മരിച്ചു
[ad_1]

ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ടു പേർ മരിച്ചു. ഒരു പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്നു കുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത്.

അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലെ ദക്‌സം ഏരിയായിലാണ് സംഭവം. കിഷ്ത്വാറിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരിൽ രണ്ടു പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്.

എട്ടംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ടാറ്റ സുമോ നിയന്ത്രണംവിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like