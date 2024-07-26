കാർഗിൽ പാക് ഭീകരതയുടെ യഥാർഥ മുഖം കാണിച്ചു; കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിൽ: പ്രധാനമന്ത്രി

By News DeskJul 26, 2024, 11:48 IST
കാർഗിൽ പാക് ഭീകരതയുടെ യഥാർഥ മുഖം കാണിച്ചു; കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിൽ: പ്രധാനമന്ത്രി
കാർഗിൽ യുദ്ധ സ്മരണയിൽ രാജ്യം. യുദ്ധസ്മാരകത്തിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചു. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവർ അമരത്വം നേടിയവരാണെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഓരോ സൈനികന്റെയും ത്യാഗം സ്മരിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

രാജ്യം സൈനികരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സേനയെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കും. നിഴൽ യുദ്ധം നടത്തി ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന് സാധിക്കില്ല. കാർഗിൽ പാക് ഭീകരതയുടെ യഥാർഥ മുഖം കാണിച്ചു

തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പാഠം പഠിച്ചില്ല. ഭീകരതയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉറച്ചതാണ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദുഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അഗ്നിവീർ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
 


