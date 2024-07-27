കുപ്വാരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികന് വീരമൃത്യു; പാക് ഭീകരനെ വധിച്ചു, അഞ്ച് സൈനികർക്ക് പരുക്ക്
Jul 27, 2024, 11:19 IST
[ad_1]
അതേസമയം കുപ് വാരയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഭീകരരുമായി ബന്ധമുള്ള പാക് സൈന്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന പറഞ്ഞു. പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
[ad_2]
ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ജവാന് വീരമൃത്യു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാക് സ്വദേശിയായ ഒരു ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചു. മേജർ അടക്കം അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്
കുപ്വാരയിൽ ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്
അതേസമയം കുപ് വാരയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഭീകരരുമായി ബന്ധമുള്ള പാക് സൈന്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന പറഞ്ഞു. പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
[ad_2]