ഗംഗാവലി നദിക്കടിയിൽ അർജുന്റെ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി, രക്ഷാദൗത്യം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ
Jul 24, 2024, 16:36 IST
ആർമിയുടെ റഡാർ സിഗ്നലും നേവിയുടെ സോണാർ സിഗ്നലും കണ്ടെത്തിയത് ഒരേ ഇടങ്ങളായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് അർജുന്റെ ട്രക്ക് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കർണാടക ഷിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ മലയാളി ഡ്രൈവർ അർജുനായുള്ള തെരച്ചിൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ. ഗംഗാവലി നദിക്കടിയിൽ അർജുന്റെ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യം കർണാടക മന്ത്രിയും ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും സ്ഥിരികരിച്ചു. നദിയിയിൽ അടിഞ്ഞ മണ്ണിനടിയിൽ 20 മീറ്റർ താഴെയാണ് ട്രക്ക് ഉള്ളതെന്നാണ് വിവരം
ഇന്ന് തന്നെ മണ്ണ് മാറ്റി ട്രക്ക് കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രക്ഷാദൗത്യം. നേവിയുടെ ഡീപ് ഡൈവേഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 61 മീറ്റർ വരെ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയുന്ന ബൂം എസ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
