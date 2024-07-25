ഗംഗാവലി പുഴയ്ക്കടിയിലുള്ളത് അർജുന്റെ ലോറി തന്നെയെന്ന് ദൗത്യസംഘവും; ലോറി ഉയർത്താൻ ശ്രമം
ഗംഗാവലി നദിക്കടിയിൽ പൂണ്ടുകിടക്കുന്നത് അർജുന്റെ ട്രക്ക് തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ദൗത്യസംഘവും. ഡ്രോൺ പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം ലഭിച്ച മൂന്ന് സിഗ്നലുകളിൽ ലോറിയുടെ ക്യാബിൻ ഭാഗം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഇനിയുള്ള ശ്രമമെന്നും ക്യാബിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും കാർവാർ എസ് പി അറിയിച്ചു
അതേസമയം അർജുൻ ഓടിച്ച ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ലോറി ഉടമ മനാഫ് അറിയിച്ചു. 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് നാല് തടി കഷ്ണങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
അർജുനെ കണ്ടെത്താൻ നാവികസേനയുടെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. വലിയ അടിയൊഴുക്ക് കാരണമാണ് ഇത് വിജയിക്കാരിതുരന്നത്. ലോറി ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ രണ്ട് തവണ ലോറിക്ക് അരികിൽ എത്തിയെന്നാണ് വിവരം.
