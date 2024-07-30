ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; രണ്ട് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

By News DeskJul 30, 2024, 10:13 IST
ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; രണ്ട് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്
ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി രണ്ട് മരണം. ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഹൗറ-സിഎസ്എംടി എക്‌സ്പ്രസാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ വെച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാളം തെറ്റിയത്.

3.45ഓടെ ജംഷഡ്പൂരിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെ ബഡാബാംബുവിന് അടുത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 18 കോച്ചുകളുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിലെ 16 കോച്ചുകളിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു

ഒരു ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനും പാളം തെറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിച്ചതാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
 


