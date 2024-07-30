ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; രണ്ട് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്
Jul 30, 2024, 10:13 IST
ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും പാളം തെറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിച്ചതാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി രണ്ട് മരണം. ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഹൗറ-സിഎസ്എംടി എക്സ്പ്രസാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ വെച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാളം തെറ്റിയത്.
3.45ഓടെ ജംഷഡ്പൂരിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെ ബഡാബാംബുവിന് അടുത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 18 കോച്ചുകളുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിലെ 16 കോച്ചുകളിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു
