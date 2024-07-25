ദർബാർ ഹാൾ ഇനി മുതൽ ഗണതന്ത്ര മണ്ഡപം, അശോക് ഹാളിന്റെയും പേര് മാറ്റി

By News DeskJul 25, 2024, 16:48 IST
രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ദർബാർ ഹാളിനും അശോക് ഹാളിനും പുതിയ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. ദർബാർ ഹാൾ ഇനി മുതൽ ഗണതന്ത്ര മണ്ഡപം എന്നറിയപ്പെടും. അശോക് ഹാൾ ഇനി മുതൽ അശോക് മണ്ഡപം എന്നും അറിയപ്പെടും. ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളടക്കം സമ്മാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ പ്രധാന വേദിയാണ് ദർബാർ ഹാൾ.

ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരവും മൂല്യവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ദർബാർ എന്നും പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് പ്രസക്തി നഷ്ടമായെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
 


