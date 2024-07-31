നോയ്ഡ സെക്ടർ 8ൽ വീട്ടിൽ തീപിടിത്തം; മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു, രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്ക്

Jul 31, 2024
നോയ്ഡ സെക്ടർ 8ലെ വീട്ടിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 3.30നാണ് തീപിടിത്തം സംബന്ധിച്ച വിവരം അഗ്നിശമന സേനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

അസ്‌റ(10), നൈന(7), ആരാധന(5) എന്നീ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ അച്ഛൻ ദൗലത് റാമിന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. അറുപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

ഇവരെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയ മുറിയിൽ പുലർച്ചെയോടെ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല
 


