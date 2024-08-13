പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ ബിഎസ്എഫിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

By adminAug 13, 2024, 14:49 IST
പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ ബിഎസ്എഫിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇന്ത്യ-പാക് അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ ബിഎസ്എഫ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. പഞ്ചാബിലെ തൻ തരൺ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അതിർത്തി വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സൈന്യം തിരികെ പോകാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഇയാൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയിരുന്നില്ല

ഇതോടെയാണ് വെടിവെക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ബിഎസ്എഫ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ജമ്മുവിൽ അടക്കമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് പിന്നിലെ അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 

