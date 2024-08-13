പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടി; സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജയെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
Aug 13, 2024, 18:45 IST
സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജയെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. ക്വിറ്റ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ആനി രാജയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
ഇസ്രായേൽ എംബസിക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പരിപാടി നടത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ആനി രാജയടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ മന്ദിർമാർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.