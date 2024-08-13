പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ; ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തും. ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന മോദി ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററിലിരുന്ന് കാണും
കൽപ്പറ്റയിൽ ഇറങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം റോഡ് മാർഗം ചൂരൽമലയിൽ എത്തും. ബെയ്ലി പാലത്തിൽ കയറുകയും വിവിധ രക്ഷാസേനകളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരെയും പ്രധാനമന്ത്രി കാണും. ഇതിന് ശേഷം കലക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേരും
ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് 2000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. മോദിക്കൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും ഉണ്ടാകും.