ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനെതിരായ കേരളത്തിന്റെ ഹർജി; ഗവർണർക്ക് സുപ്രിം കോടതി നോട്ടീസ്

By News DeskJul 26, 2024, 12:06 IST
ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനെതിരായ കേരളത്തിന്റെ ഹർജി; ഗവർണർക്ക് സുപ്രിം കോടതി നോട്ടീസ്
[ad_1]

ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. 

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഢ്, ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പർദിവാല, ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി

ഗവർണർമാർ എപ്പോൾ ബില്ലുകൾ തിരിച്ചയക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വിടണമെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ കോടതി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like