ബിഹാറിൽ ബാബ സിദ്ധനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഏഴ് പേർ മരിച്ചു
Aug 13, 2024, 15:44 IST
ബിഹാർ ജെഹാനാബാദ് ജില്ലയിലെ മഖ്ദുംപൂരിൽ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. ബാബ സിദ്ധനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം. പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ പൂജ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി വർധിക്കുകയായിരുന്നു.
മുപ്പതോളം പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് പേർ സ്ത്രീകളാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ മഖ്ദുംപൂരിലെയും ജെഹാനാബാദിലെയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.